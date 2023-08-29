【收市開Show】憧憬內地加快降準　港股可彈幾多？

A股做好，帶動港股連續第二日做好。恒指周二(29日)高開130點，之後愈升愈有，最多升453點，高見18,539點，收市升353點，報18,484點，大市成交1,014億元。內地官媒指踏入9月，受地方債到期及季末、節日等因素影響，流動性供求缺口仍較大，為保持流動性合理充裕，預期當局或加快降準。憧憬內地救市，港股今次可以彈幾遠？期結日前好友佔上風？淡友入場要等陣？

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