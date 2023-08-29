【收市開Show】憧憬內地加快降準 港股可彈幾多？
2023年08月29日 16:31
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艾德金融董事陳政深
A股做好，帶動港股連續第二日做好。恒指周二(29日)高開130點，之後愈升愈有，最多升453點，高見18,539點，收市升353點，報18,484點，大市成交1,014億元。內地官媒指踏入9月，受地方債到期及季末、節日等因素影響，流動性供求缺口仍較大，為保持流動性合理充裕，預期當局或加快降準。憧憬內地救市，港股今次可以彈幾遠？期結日前好友佔上風？淡友入場要等陣？
比亞迪(01211)公布，中期盈利109.54億元人民幣，按年增長2.05倍，期內，營業收入2,601.24億元，按年上升72.72%，績後獲多間大行唱好，摩根大通指比亞迪第二季業績略為令人感到驚喜，即使面對市場競爭，其盈利能力持續提升，給予「增持」評級，目標價300元。比亞迪股價績後升近6%，仲追唔追？同系比亞迪電子(00285)中期純利15.16億人民幣，增1.39倍，但今日要捱沽，何解？
商湯(00020)公布中期業績，期內收入14.33億元人民幣，按年增幅只有1.25%；股東應佔虧損31.23億元人民幣，與去年同期相若，市傳公司正在進行新一輪裁員，商湯一度跌8%，尾市轉升逾2%，前景點睇？
有內媒指，碧桂園(02007)召開今年9月2日到期的私募債「16碧園05」第二次會議，餘額為39.04億元人民幣，擬增設40日寬限期，股價收升12%，消息對碧桂園幫助有幾大？股份仲有冇炒作空間？同系碧桂園服務(06098)公布中期少賺8.7%，重申現時股價水平並未充分反映集團的內在價值，會適時回購，碧服前景又點睇？
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