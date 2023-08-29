首8個月逾億元工商舖大手買賣按年大減43%

今年投資市場對大手買賣的態度較為審慎，大手買賣量額均比去年減少。美聯工商舖數據顯示，截至今年8月中，包括工商舖、酒店及服務式住宅、車位、舊樓地盤等投資市場，期內逾億港元大手買賣僅錄49宗，比去年同期少約43%，涉及金額近300億元，亦比去年同期減少約20.3%。

鋑聯控股行政總裁(工商舖)盧展豪表示，今年中港雖已全面通關，本港亦已復常，但內地近年力推經濟內循環，加上消費模式有變，聚焦在網上購物，本地商家需時適應新轉變。

由於本港經濟復元的步伐不似預期，整體投資市場甚至較去年同期更為淡靜，大手成交宗數回落。綜合美聯工商舖資料研究部數據，今年截至8月15日，投資市場逾億元成交及總額明顯減少。

今年上半年受到高息環境影響，令中資、外資入市意欲表現各異。其中，「北水」今年以來淨買入達約118.3億元，比去年同期上升約42.1%，外資買入錄約65.8億元，則按年減約21.9%。

展望下半年，他認為，全球經濟前景未明朗，估計今年全年逾億元成交料約75宗，涉資約430億元。事實上，內地政府於今年實施較寬鬆的貨幣政策以刺激經。