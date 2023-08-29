如何挽救香港出生率？IWG調查揭示潛在解決方案...

辦公空間營運商IWG進行的一項新調查，揭示在職父母在暑假期間照顧兒童時所面臨的挑戰。近三分之二(62%)的在職父母認為安排學校暑假期間的托兒服務是壓力的主要來源。因此，超過一半(55%)的父母利用年假來履行育兒責任，而超過十分之一(12%)的父母在此過程中耗盡全部年假權利。而靈活的工作安排則可是減輕家長在暑假期間的壓力，允許他們減少通勤時間並在離家較近的地方工作，38%的家長同這是主要的解決方案，而在5歲以下兒童的家長中，這一比例上升至49%。

香港社會近期就生育議題亦有不少討論。香港作為工作過度排名第二的城市，上班族每周平均工作超過44小時，這些父母往往將子女托付給來自菲律賓或印尼的外籍家庭傭工照顧，而印尼當局最近宣布的一項新收費政策要求僱主承擔所有僱用費用，也可能進一步加重雙職父母的經濟負擔，使他們更難負擔起這類型的托兒服務，進而加劇他們兼顧工作和家庭責任之間的壓力。

IWG指調查結果表明，混合工作模式和靈活的工作空間對於希望繁育下一代但又無法承受任何一方的收入損失的香港已婚夫婦而言是潛在的解決方案。父母雙方在時間安排上有更大的靈活性，允許他們更好地分配家務和育兒責任，可以減輕父母所面臨的壓力和挑戰。特別是香港的生育率從2011年到2021年期間，從1.28下降到0.77的情況下，混合工作模式可能幫助改善香港的出生率。

IWG稱，提供混合工作方式選擇是企業向員工表明承諾的一種重要而直接的方式，可以解放員工的時間並讓他們更好地控制自己的日程安排以管理家庭責任，採用混合工作方式的組織不僅擁有更健康、更快樂的員工隊伍，而且是更加敬業、更高效的團隊。