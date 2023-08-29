港府成立促進股票市場流動性專責小組

港府周二(29日)宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議，且將於短期內召開會議。專責小組由香港證監會前主席唐家成擔任主席，其他成員包括港資背景的金融業界的人士，另有政府官員，以及金融監管機構和香港交易所代表。

成員包括摩根士丹利董事總經理兼私人財富管理亞太區部門主管徐亦釗、南方東英資產管理總裁丁晨、滙豐銀行前香港區總裁馮婉眉、花旗銀行香港區金融市場主管林穎聰、立法會金融服務界議員及香港證券業協會主席李惟宏、恒生指數公司行政總裁巫婉雯、華泰金控行政總裁王磊，及香港投資基金公會行政總裁黃王慈明。

專責小組將全面檢視影響市場流動性的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面。專責小組亦會就提升香港股票市場的競爭力、促進其可持續發展，以及如何向重點市場的發行人和投資者推介本港股票市場等事宜，提出具體建議。

港府稱，面對地緣政治以及外圍經濟環境的影響，香港需緊貼市場的變化和需要，作出策略性和前瞻性的規劃，通過短、中、長期的措施，提升競爭力，加速發展。專責小組匯聚了業界的領袖和專業人士，以及金融監管機構和市場參與者的代表，港府期待他們合力為香港建設更蓬勃、更具競爭力和更具活力的資本市場，向特區政府出謀獻策。