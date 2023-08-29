碧服：助母企保交樓　會確保業務財務獨立

截至6月底止，該企的銀行存款及現金總額約為127.1億元人民幣，黃指相關規劃完全足夠支持公司正常營運，並會收回一些投資及處理沉澱資產，且基於預付方式，以及尚有投資、有應收帳款有待收回。

黃鵬同時表示，公司會做好「乙方」，配合「甲方」(亦即母企碧桂園)的保交樓行動，協助兄弟公司化解風險和輿情；公司也會嚴格遵守法律底線，遵守上市規則，確保兩家公司業務和財務的獨立，不會做任何利益輸送行為。

他亦提及應收帳款方面的情況，指將合法合規處理，並會轉變服務方式，必要時候縮減不必要關連服務。

他又指，截至上半年公司經營活動所得現金淨額為21.92億元人民幣，料下半年相關現金淨額表現不會太弱。

針對董事會主席楊惠妍早前捐贈碧服股權，黃指稱，捐贈是主席深思熟慮之後的決定，而家族至今已堅持了26年逾100億元的「公益長跑」，甚至在其第一家公司上市前的10年，就將自己一半身家捐出去，很多人不理解，沒有情懷是很難理解，亦看到很多評論很痛心。