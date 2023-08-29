農行：減輕居民房貸負擔　有利平穩經營

現時中國的按揭貸款利率，大部分以貸款市場報價利率(LPR)作為定價基準加點形成(即是LPR+銀行加點數值)，而大多數按揭貸款每年會按照LPR變動重新定價。雖然五年期以上LPR已由2020年高位4.8厘降到4.2厘，問題在於加點數值自貸款發放以後固定不變，這也導致了存量貸款的業主還款壓力更多，並引發之前提前還款的浪潮。

管理層還說，下一步該行認真貫徹中央部署及政策導向，滿足房地產市場合理融資需求，支持優質房企改善資產負債表，保持房地產信貸業務穩健運行，促進房地產市場平穩健康發展。重點工作，乃持續加大保障性住房、租賃住房、老舊小區改造、城中村等項目的支持。投放區域方面，優先支持人口流入明顯、經濟發展比較快，供需合理的重點城市群。在信貸風險方面，嚴格按規定，做好資產抵押、資金監管等工作，從源頭上減少逾期交付等風險發生。