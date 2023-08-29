小米於內地高端手機市佔達2成　庫存降至十季度來最低

首席財務官林世偉提到，集團持續執行核心經營策略和穩步推進高端化戰略，第二季整體毛利率達21%，按年增加4.2個百分點，創歷史新高，強調智能手機業務及物聯網(IoT)與生活消費產品業務的毛利率均有有提升，顯示出集團均衡發展，將繼續執行降本增效的工作。

庫存方面，第二季整體存貨金額為385億元，按年減少33.5%，為十個季度以來的最低水位。盧氏形容現時水平「應該是比較乾淨」，基本上去庫存「差不多了」，惟零零星星的庫存總會存在，強調最重要是提高自身的能力，以維持在市場的競爭力。

造車方面，他指出，小米汽車由一開始已以百年產業大變革作布局，集團全自研、自建工廠模式運作，目前研發團隊約3,000人，故相關支出較大，並於剛剛結束夏測，認為進展順利，維持2024年上半年量產目標不變。

至於早前印度分公司被印度當局指控違反「外滙管理法」，有傳將被沒收48億元人民幣資產。盧偉冰澄清，僅被印度政府凍結，並非沒收，目前正透過法律途徑解決有關問題。同時重申，小米在印度合法合規經營，亦一直積極與當地政府溝通。另外，集團亦調整國際部署，包括在中東、歐洲等出口業務取得不錯成績。