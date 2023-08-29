美股大致靠穩　拼多多飆16%　蔚來急瀉一成

美股周二早段大致向好，道指升41點，報34,601點；標指升4點，報4,437點；納指曾跌8點，報13,696點。港股夜期報18,517點，升50點；高水33點。

美國經濟增長表現穩健，股市續於高位徘徊之際，當地的樓市卻持續面臨壓力。安聯首席經濟顧問埃利安直言，美國房地產市場可能已經崩潰，而聯儲局過去一年激進的加息步伐正是罪魁禍首。為抑制高通脹，聯儲局於今輪加息周期中將利率累計上調了5.25厘，至2001年以來的最高水平。

埃利安表示，按揭貸款利率高企令市場承壓。他說︰「我們是否已經破壞了房地產市場，這是一個真正的問題.....當按揭貸款利率由紀錄低位，上升至近20年來從未見過的水平時，意味着已經摧毀了需求和供應。」供求同時下降，就是摧毀樓市的方式「由於房地產市場是經濟的核心，故我此必需非常小心」。

他又引述數據指，目前美國30年期定息按揭利率已達到7.48厘，為23年來新高。不過，最新公布的標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季節調整後按月升0.92%。

埃利安近年一直批評聯儲局的貨幣政策，包括在通脹高企之際太遲開始加息；又經常強調經濟正面臨風險。

企業消息方面，天風國際證券分析師郭明錤表示，由於市場過度保守看待iPhone的出貨量，加上臨近新產品發布的正面交易氣氛下，蘋果公司(Apple Inc.)近期或迎來股價反彈機會。他解釋指，三星智能手機今年出貨量已砍至2.2億部，假如Apple能夠維持下半年訂單不變，則今年iPhone出貨量可望達到2.2億至2.25億部，成為市佔率最大的智能手機品牌。

他又指出，出貨排名提高對Apple生態有長期正面的影響。另外，Apple最新的明年iPhone出貨目標為2.5億部，因三星內部對2024年市場需求看法仍保守，故明年Apple可能會蟬聯「一哥」之位。

市場擔憂iPhone 15出貨量因供應鏈問題故進一步下修出貨量，特別是iPhone 15 Pro Max出貨將遞延。不過，郭明錤指iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，且Apple亦同時增加舊款機種出貨量。Apple股價早段曾升0.09%。

中國電商公司拼多多公布業績，截至6月底止一季收入為522.8億元人民幣(下同)，按年大增66.28%，遠勝市場預期；純利按年升47.34%至131.08億元；經調整純利同樣大增逾四成至152.69億元。拼多多股價報93.88美元，升16.24%。