陳錦興：順風同城增長潛力不俗

順豐同城為內地最大獨立第三方即時配送平台，上半年收入按年增長28.8%，至約57.49億元(人民幣‧下同)；半年毛利約3.83億元，按年增長112.3%；毛利率較去年同期的4%，擴闊至6.7%。受惠於規模經濟及網絡效應、科技驅動的營運效率及毛利率、費用率持續改善，其股東應佔淨利潤為3,031.4萬元，提前實現扭虧為盈，期內經營活動所得現金亦呈淨流入狀態，達3,432.6萬元。

期內，同城配送服務收入升15.7%，錄33.88億元，當中市場關注的向消費者提供優質的即時履約和生活服務，隨活躍消費者規模持續擴大至1,850萬，收入按年增長25.4%，至約9.69億元；面向商家的同城配送實現收入24.2億元，按年增長12.2%；至於最後一公里配送，表現更為強勁，按年增長56.8%，至23.6億元。

夥美團打造配送網絡

順豐同城正把握流量多極化趨勢擴大業務，除已接入抖音團購配送、阿里天貓及滴滴快送外，最新宣布與美團合作，共同為商家打造配送網絡，建立即時配送行業生態。預期即時零售的中期市場規模達一萬億元，將持續推動即時配送的市場需求及發展。

以現價計，順風同城的歷史市銷率僅0.69倍，較同業為低，加上已提前扭虧及行業前景理想，股價具上升空間，建議候8.2港元吸納，向上阻力位10港元，支持位為7.2港元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)