鄭勤龍：投資港股不宜太進取　為何？

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地火明夷》變《山火賁》之中，在易經，「火」性向上，而「山」則象徵着難以攀越的高聳之物，今「明夷」卦和「賁」卦帶有「火」和「山」的元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢或高位遇阻力。

承接上周預示着大市此輪的調整正在逐步完成的《火山旅》變《天山遯》卦，恒指上周三(23日)在17,762點開市，當日大市在低見17,730點後便反覆向上反彈，本周一(28日)指數忽然裂口高開越550點，然後卻即日回吐了389點，昨日大市升了353點，收報18,484點，可說已應驗了「旅」卦為六合卦，代表吉祥，而「遯」卦則有明哲保身之象，引申為高位回吐，故此即使大市在連日下跌後出現技術性反彈，但投資者仍不宜掉以輕心得太早的「旅」卦和「遯」卦卦象。

《序卦傳》日：「晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷，夷者傷也。」大意是指過度的前進，必然會帶來傷害。若將其意象應用於恒指的走勢上，便可引伸為大市在短內的回吐壓力或仍然存在。

「賁」卦則為日在山下之象，由於黃昏或黎明皆屬此象，因此暫難定吉凶。但綜合了卦象以及基本因素分析，投資者暫不宜過分進取，以免一失足成千古恨。

玄學金融家 鄭勤龍