投委會：雙櫃台模式促香港人民幣生態圈更完善

港幣和人民幣櫃台的證券(雙櫃台模式)模式在香港證券市場正式實施後，在雙櫃台莊家機制的配合下，投資者可直接以人民幣買賣指定港股，是促使香港的人民幣生態圈更趨完善的重要一步。

自雙櫃台模式於6月19日正式推出以後，上市公司可以在港幣櫃台之外，增設一個人民幣櫃台，為投資者提供多一項在港人民幣投資選項。港幣和人民幣櫃台的證券(雙櫃台證券)名單將由香港交易所不時更新及發布於香港交易所網站。根據該網截至8月初公布的最新名單，目前合資格的雙櫃台證券合共24隻。

雙櫃台莊家機制

就像其他人民幣產品，在人民幣櫃台買賣的股票，會以人民幣計價。人民幣櫃台股票的價格由供應和需求而定，經匯率調整後，同一股票於港幣和人民幣櫃台的價格可能會有差異。對此，香港交易所引入雙櫃台莊家機制，為人民幣櫃台證券提供持續報價，以提供流動性，減少和收窄雙櫃台之間的價格差異。

跨櫃台交易

在雙櫃台模式下，兩個櫃台之間的證券可以互相轉換，以作交易或交收之用。因此，投資者可以進行跨櫃台交易，即在一個櫃台買入股票，其後在另一個櫃台沽售相同數量的同一股票。如有需要，有關的跨櫃台交易可以在同一天內進行。

投資者如想進行跨櫃台交易，應先向中介人查詢有關的服務安排，例如就兩個櫃台之間轉換證券所需要的時間，所收取的費用，以及相關的風險等。基於商業考慮，中介人也有可能不提供跨櫃台交易服務。

櫃台不同 權益相同

在人民幣櫃台買賣的股票，與在港幣櫃台買賣的，都屬於同一類別，因此，無論是港幣櫃台股票，還是人民幣櫃台股票，所享有的股東權益都相同，包括同樣可以分享公司的利潤，同樣可以就公司的企業行動投票。股息分派方面，公司可就派息提供不同的貨幣選項，例如人民幣和港幣。

如投資者有興趣買賣雙櫃台證券，應先向中介人查詢相關的交易及結算安排。其中，人民幣櫃台股票交易的相關費用、徵費和印花稅等，應查詢中介人有關的支付安排。

投資者及理財教育委員會