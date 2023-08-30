道指升292點　比特幣飆近6%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.5%，報103.54；港匯見7.846；離岸人民幣(CNH)報7.2823；美元兌日圓處145.9；歐元報1.0876，英鎊報1.2643。金價處1,937.12美元。布油報84.94美元，紐油報81.4美元。比特幣(Bitcoin)飆5.9%，報2.76萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水220點。

●道指收報34,852點，升292點或0.85%；標指收報4,497點，升64點或1.45%；納指收報13,943點，升238點或1.74%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,700點，升215點或1.15%。

●8月恒生指數夜期收報18,669點，升202點，高水185點，成交15,622張。

●紐約期油收報每桶81.16美元，升1.06美元或1.32%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.49美元，升1.07美元或1.27%。

●紐約期金收報每安士1,965.1美元，升18.3美元或0.9%。

●英國富時100指數收報7,464點，升126點或1.72%；德國DAX指數收報15,930點，升138點或0.88%；法國CAC指數收報7,373點，升48點或0.67%。

●華潤置地半年核心淨利潤按年增10.9%，中期息19.8分。

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