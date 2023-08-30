Apple秋季發布會邀請函大玩神秘　透露iPhone 15 Pro玄機？

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)周二(29日)向媒體發出邀請函，宣布將在香港時間9月13日凌晨1時舉行今年秋季發布會，今年活動主題名為Wonderlust。Apple的邀請函上似乎別有玄機，當中Apple logo由金、銀灰及鈦藍3個顏色組成，分析指這是iPhone 15 Pro系列的新色選項。

外界紛紛解讀Apple邀請函，有社交平台的推文指，邀請函描繪即將面世的iPhone 15 Pro的4種顏色選項，包括鈦灰、鈦藍、太空黑和銀色混合。之前有傳聞指iPhone 15 Pro將推出鈦灰及鈦藍兩種新顏色。

邀請函上也有其他亮點，就是當中的Apple logo由沙粒組成，在Apple官網上可見整個logo呈現如沙丘般的流動感，Wonderlust這個字也是由logo中的藍和銀灰色組成。據悉，Apple曾向藝術家提供細節以製作邀請函，但未有解釋為何採用。

市場預期，iPhone 15旗艦新機系列將在9月12日的發布會上公布，當中包括iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15及iPhone 15 Plus。此外，其他新產品如Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2也可能曝光，並可能有新款iPad mini和AirPods Lite，甚至新一代AirPods Pro。

軟件方面，果粉是次或有機會得知新iOS 17和watchOS 10作業系統的發布日期，以及iPadOS 17的下載日期，Apple並可能透露tvOS和HomePod軟件幾時推出下一次更新。