中融信託大股東經緯紡機突宣布從A股退市

中融信託大股東經緯紡機於深交所發通告指，主動撤回A股股票的上市地位。經緯紡機解釋主動退市原因，指由於市場變化，經營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響，為保護中小股東利益，擬以股東大會決議方式主動撤回A股股票在深圳證券交易所的上市交易，並轉而申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓。經緯紡機將於9月15日召開股東大會。

經緯紡機自周三(30日)開市起復牌，股價升停，報8.86元人民幣。

公司表示，若股東大會不能通過《關於以股東大會決議方式主動終止公司股票上市事項的議案》，公司的A股異議股東及其他A股股東將不能獲得現金選擇權。退市現金選擇權的行權價格為每股9.24元人民幣。

關於退市後的經營發展計劃、併購重組安排、重新上市安排，經緯紡機提到，公司將堅定貫徹落實紡機振興三年規劃，聚焦紡機主業，強化智能紡機設備、數字化科技服務、海外市場拓展和存量市場改造業務，加快由傳統製造型企業向服務製造型企業和數字科技型企業轉型。

公司又表示，目前無籌劃重大資產重組的安排，並且無主動退市後重新上市的具體時間計劃。

此外，經緯紡機原計劃於周四(31日)披露2023年半年度報告，指由於市場變化，經緯紡機經營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響，且公司已於周二(29日)啟動以股東大會決議方式主動終止公司股票上市事項的審議程序，可能存在無法在法定期限內披露2023年半年度報告的風險。如公司無法在法定期限內披露2023年半年度報告，公司股票將在定期報告披露期限屆滿後次一交易日(9月1日)被實施停牌。