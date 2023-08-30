楊韻銳：港股先睇18800點　小米績優吼位吸納

港股周三(30日)向好，大華繼顯(香港)策略師楊韻銳指，恒指上周出現超賣反彈，但連日成交未見特別活躍，升市下多資金對沖，反映投資者都較為審慎，暫時觀望恒指能否突破之前的下跌裂口18,800點至19,050點。

外圍方面，楊表示隔晚美國債息雖回落，但指標10年期債息仍在4.1厘樓上，而且市場預期聯儲局9月維持利率不變，但對11月議息方向仍未有共識，反而屬不明朗因素。他認為港股短期向上動力，仍主要來自內地刺激經濟措施，現憧憬有機會降準，以及港股或跟隨內地減股票買賣印花稅，後市料有條件反彈，後市不用太悲觀，恒指可先「逐級睇」。

楊又指，目前投資者可考慮部署績優股，小米昨日公布中期業績，遠好過市場預期，其中幾個數字值得留意，包括平均售價(ASP)、毛利率及存貨金額。他指，雖然全球經濟前景仍不明朗，但管理層預期全球手機出貨量，下半年跌幅會收窄至單位數，加上上半年業績亦證明公司在逆境之下具應對能力，在手機市場疲弱下，小米仍能趨向高檔化，平均售價按年升2.8%，帶動毛利率創新高見21%；而且小米存貨管理做得好，第二季存貨金額反而下降逾三成，為10個季度以來最低；另外，市場亦預期小米會獲批汽車牌照，料未來能為股價帶來多一個催化劑。

他指維持小米買入評級，目標價看15.3港元，在短線操作上，股價正在挑戰7月底高位，大約12.7元左右水平，若能突破，則上望年初高位約14元，無貨投資者可趁股價回調至12元邊吸納。