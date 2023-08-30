30名「滙豐學人」到大灣區考察　與國際網球手交流

滙豐於本周率領30名獲得滙豐獎學金的得獎者（滙豐學人）到粵港澳大灣區，進行三天考察團，旨在擴闊參加者的眼界，鼓勵他們在區內擴展事業。

考察團由滙豐與香港青年協會聯合舉辦。三天的行程中，先由滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀向「滙豐學人」介紹該行在大灣區的布局和業務，並分享該區的經濟潛力。之後，「滙豐學人」與國際網球手、滙豐環球品牌大使艾瑪‧拉杜卡奴（Emma RADUCANU）進行交流。他們還參觀了廣州、前海以及深圳其他地區的企業。

艾瑪‧拉杜卡奴表示，很高興知道滙豐為香港青年帶來這次機會，擴闊他們的眼界。在她的職業生涯當中，能夠前往不同國家訓練和比賽，累積了豐富的經驗，並造就了今天的自己。她希望各位「滙豐學人』養成不斷探索和學習的態度，相信會帶來驚喜的收穫。

參加這次考察團的30名「滙豐學人」包括來自多個學科的本地大學生和畢業生。透過參觀滙豐在大灣區內地城市的辦公室、香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處、全球最大農用無人機生產商極飛科技、騰訊、專注於中國市場品牌管理和新零售業務的初創企業數碼傳動，以及深圳博物館，滙豐期望增進「滙豐學人」在經貿合作、兩地互聯互通、新經濟及創新科技等方面的知識。過去58年，滙豐透過獎學金，支持來自不同學科、近7,000名本地學生追夢。

大灣區經濟貢獻佔全國經濟規模的11%。滙豐環球研究估計，至2030年，大灣區的經濟規模將達到4.6萬億美元（近36萬億港元）。