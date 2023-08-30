【高盛推介】騰訊、美團高開後倒跌　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(29日)升約1.3%，今日(30日)早段高見334元，突破兩周高位後升幅收窄，目前倒跌，報327.6元，跌約0.5%。國家新聞出版署公布2023年進口網絡遊戲審批信息，包括騰訊旗下遊戲在內的共58款進口遊戲獲批。

美團昨日升約1.9%，今早亦高開及後倒跌，最高見140元。現報135.8元，跌約1.1%。有券商指美團今年中期業績勝市場預期，並料外送業務單位經濟模型可按年改善，維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊淡倉於近日獲資金吸納，本周一及本周二共錄得約750萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。

美團方面，好倉於上周四及上周五共錄得約3,590萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約1,090萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水沽出，錄得約6,200萬元資金淨賣出。美團則於昨日獲北水繼續吸納，錄得約1.6億元資金淨買入。

騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、高敏感度。

騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿10.8倍，輕微價外、條款合適。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿9.9倍，低面值、高槓桿。

美團購17511，行使價150.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.7倍，輕微價外、中年期。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、行使價150元以下、街貨低於30%產品中最高槓桿。

美團沽17106，行使價126.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、9隻相近條款產品最高槓桿。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率16.5倍。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率13.4倍。

美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比7倍。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比4.5倍。

美團熊52937，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率5.2倍。

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