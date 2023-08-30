【高盛推介】平保反彈持續 股價見近期高位
2023年08月30日 13:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安昨日(29日)升約3.2%，今早(30日)亦繼續上升，最高見48.1元。現報47.15元，升約0.6%。有券商料平保2023財年的新業務價值可錄得兩位數增長，並給予「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉於本周一錄得約180萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五至本周二皆錄得資金流入，合共約260萬元。
平安購18307，行使價55.6元，2025年5月22日到期，實際槓桿3.7倍，長年期、時間值損耗較低。
平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.3倍，低面值。
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