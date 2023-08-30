雷蒙多稱美企反映中國愈來愈不宜投資　華使館反駁

正在訪華的美國商務部長雷蒙多表示，美國企業向她反映中國愈來愈不宜投資，因為企業需面臨罰款、反間諜法定義含糊不清、知識產權被竊取，以及要與獲補貼的國企競爭等風險。中國駐美大使館同日反駁相關言論，強調中國政府正努力進一步放寬外國企業市場進入中國。

雷蒙多表示，過去兩日向中國官員提出包括有英特爾、美光科技及波音公司等具體問題，以及其他商業議題，中方就要求美方降低關稅、削減出口管制和撤銷對某些對外投資的限制等，但她表示已拒絕有關要求。

雷蒙多又指，美方的出口管制明確及透明，但中方未有為限制關鍵企業採購美光的產品，交代任何理由。雷蒙多表示，現時美中有非正式溝通渠道，雙方可以透過電話交談，是向前邁進一步，但並不意味美方準備妥協或讓步，只是讓美中有機會降低誤判及分享訊息。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應稱，在中國開展業務的7萬家美國公司中，大多數都希望留在中國，而且近90%的公司都在盈利。劉強調，中國對外開放的大門只會愈開愈大，中國正積極推進高水平對外開放，努力提供世界一流、以市場為導向、法律框架健全的營商環境。