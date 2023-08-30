平保：城投債敞口及風險可控　公司股價被嚴重低估

他指，平保已建立非常完善的內部信用評估機制，能早發現、早預警。另外，該企從前年開始逐漸減少對不動產的投入，認為相關風險、敞口可控，且仍有不少隱藏價值；目前集團主要部署在租賃住房方面。保險資金投資組合中，目前不動產投資餘額佔總投資資產4.5%。

代理人方面，聯席首席執行官陳心穎表示，集團代理人數量雖然有所下跌，但人均產能有所增長，且具穩定性，85%代理人任職逾3年或以上。她強調「不追求數量，追求質量，」追求代理人渠道高質量的發展。

她同時認為，公司股價嚴重被低估，「上半年PE是6%，分紅率在H股是5.8%，在國內難以找到同類型的投資」，所以屬嚴重被低估，但她無回應會否有回購行動支持股價。