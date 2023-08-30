勝利證券：虛擬資產交易App申iOS平台上架　料短期成事

她坦言，App現階段並非完美，由編製程式到推出，歷時約4個月，向平台申請上架到正式推出約花費半至一個月時，但基於現有客戶需求強勁，因此公司決定先推出，再一路完善功能及介面。公司只是接駁持牌虛擬資產交易所OSL，投資者可經公司買賣該交易所的加密貨幣，對方只提供比特幣(BTC)及以太幣(ETH)，投資者買入的加密貨幣，將存託於OSL，並受保險保障，而公司也準備好接入其他持牌交易所。

執行董事陳沛泉補充，本港現時已允許持牌交易所向散戶提供服務，相信香港證監會未來亦會放寬經券商交易虛擬資產的規管，讓券商也能為散戶提供服務，預計證監會本季會向業界發展通函及指引。若果事成，公司將最快第四季可將客群擴大至散戶層面。

勝利證券已完成1號(證券交易)、4號(就證券提供意見)及9號(提供資產管理)的虛擬資產升級(uplift)，可以為投資者提供虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務。高鵑指出，牌照升級所涉及的投資有限。公司本已有美股交易服務，一直都有夜更同事，故能應付虛擬資產24小時7天工作。

她認為，隨着市場對虛擬資產的關注度逐步提高，持續收到不同客戶的查詢，相信有關資產將會是未來的一大投資類別。不過，坦言本港虛擬資產人員短缺，因此公司為員工提供相關培訓，期望能培育更多人才。