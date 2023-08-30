道期微升　美第二季GDP將出爐

美匯指數報103.62；港匯見7.8464；離岸人民幣(CNH)報7.3024；美元兌日圓報146.50；歐元處1.0861；英鎊報1.2631。金價報1,935.98美元。油價微升，布油報84.98美元，紐油處81.31美元。比特幣跌0.67%至27,411美元。道指期貨升13點。

焦點數據：

20:15 美國8月ADP就業變動

20:30 美國7月零售庫存

20:30 美國第二季國內生產總值

20:30 美國第二季GDP價格指數

20:30 美國第二季個人消費

20:30 美國7月批發庫存

22:00 美國7月成屋待完成銷售

-申洲國際半年純利倒退10.1%，中期息95仙。

-新世界指上半年已獲300億銀行低息貸款，收市再彈3%。

-平保：城投債敞口及風險可控，公司股價被嚴重低估。

-勝利證券：虛擬資產交易App申iOS平台上架，料短期成事。

-內地當局同意解散海航集團財務公司，停止經營活動。

-中融信託大股東經緯紡機突宣布從A股退市。

-繼續鬆綁！廣州即日起實施首套房「認房不認貸」。

-中證監新規嚴控！近60家A股上市公司股東終止減持。

-雷蒙多稱美企反映中國愈來愈不宜投資，華使館反駁。

香港經濟：

●搶人才！渣打香港9月起將僱員侍產假增至20周。

●港元8月跌0.6%，恐創1985年以來最差。

●中國銀行再助深圳政府在港發行50億人幣離岸地方債。

外地經濟：

●分析師斷言美國科技股牛市已到，一隻AI股將引領大市...

加密貨幣：

●比特幣現貨ETP有望登場，Bitcoin飆5%站穩2.7萬美元。

企業消息：

●Apple秋季發布會邀請函大玩神秘，透露iPhone 15 Pro玄機？