道期微升 美第二季GDP將出爐
2023年08月30日 16:20
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美匯指數報103.62；港匯見7.8464；離岸人民幣(CNH)報7.3024；美元兌日圓報146.50；歐元處1.0861；英鎊報1.2631。金價報1,935.98美元。油價微升，布油報84.98美元，紐油處81.31美元。比特幣跌0.67%至27,411美元。道指期貨升13點。
焦點數據：
20:15 美國8月ADP就業變動
20:30 美國7月零售庫存
20:30 美國第二季國內生產總值
20:30 美國第二季GDP價格指數
20:30 美國第二季個人消費
20:30 美國7月批發庫存
22:00 美國7月成屋待完成銷售
●港股在期指結算日先升後跌，恒生指數高開175點後最多漲258點，高見18,742點掉頭回落，尾市曾跌56點；收市報18,482點，跌1點。https://reurl.cc/65AG1k
-申洲國際半年純利倒退10.1%，中期息95仙。
-新世界指上半年已獲300億銀行低息貸款，收市再彈3%。
-平保：城投債敞口及風險可控，公司股價被嚴重低估。
-勝利證券：虛擬資產交易App申iOS平台上架，料短期成事。
● 滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,137點，升1點或0.04%；深成指報10,482點，升27點或0.26%；創業板指數報2,117點，跌1點或0.05%。https://reurl.cc/eDjpKL
-內地當局同意解散海航集團財務公司，停止經營活動。
-中融信託大股東經緯紡機突宣布從A股退市。
-繼續鬆綁！廣州即日起實施首套房「認房不認貸」。
-中證監新規嚴控！近60家A股上市公司股東終止減持。
-雷蒙多稱美企反映中國愈來愈不宜投資，華使館反駁。
香港經濟：
●搶人才！渣打香港9月起將僱員侍產假增至20周。
●港元8月跌0.6%，恐創1985年以來最差。
●中國銀行再助深圳政府在港發行50億人幣離岸地方債。
外地經濟：
●分析師斷言美國科技股牛市已到，一隻AI股將引領大市...
加密貨幣：
●比特幣現貨ETP有望登場，Bitcoin飆5%站穩2.7萬美元。
企業消息：
●Apple秋季發布會邀請函大玩神秘，透露iPhone 15 Pro玄機？