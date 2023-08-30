【產經直播】港股先升後回 利好因素已消化？
2023年08月30日 16:44
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瑭明資本投資組合管理部董事曾啟邦
港股過去兩日抽升超過500點，周三(30日)期指結算日繼續高開175點後，一度升258點，但之後無而為繼，掉頭轉跌，20天線18,600點得而復失，最終微跌1點，收報18,482點。雖然內地有傳加快降準，市場亦憧憬港府跟隨A股減股票印花稅，及參考美股逐股買賣，但見恒指今日由升轉跌，相關憧憬已經炒完？期結過後，恒指走勢如何？
小米(01810)半年業績勝預期，純利78.7億元人民幣(下同)，按年升8.8倍，每股盈利32分，不派中期息。單是第二季純利36.7億元，按年升1.65倍，期內收入雖按年跌4%至673.5億元，但仍勝預期，毛利率亦升至21%，創歷史新高，小米周三股價抽高4%後回順，市場點解讀這份業績？股價又望再突破？
「造車新勢力」之一的蔚來(09866)第二季業績遜預期。次季經調整淨虧損約54.46億元(人民幣．下同)，較去年同期大幅擴闊，整體毛利率更收窄至僅1%；季內交付量僅23,520輛，按年減少24.2%，研發支出33.4億元，按年增55.6%，連續三季突破30億元。蔚來股價插逾7%，蔚來前景令人憂慮？
另外，廣州成為內地首個正式推出「認房不認貸」政策的一線城市，內房普遍做好；不過，碧桂園(02007)向由建滔集團(00148)旗下折讓一成半配股，股價跌逾3%；市場係咪預期內房板塊，不時會再推出利好政策出台？內房股應該點操作？當中碧桂園係咪不易沾手？
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