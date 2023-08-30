【產經直播】港股先升後回　利好因素已消化？

港股過去兩日抽升超過500點，周三(30日)期指結算日繼續高開175點後，一度升258點，但之後無而為繼，掉頭轉跌，20天線18,600點得而復失，最終微跌1點，收報18,482點。雖然內地有傳加快降準，市場亦憧憬港府跟隨A股減股票印花稅，及參考美股逐股買賣，但見恒指今日由升轉跌，相關憧憬已經炒完？期結過後，恒指走勢如何？

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