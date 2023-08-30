黃大仙新盤薈鳴料下月開售　提供230伙

該公司執行董事程德韻表示，該盤樓高23層，提供230個住宅單位，戶型涵蓋開放式至兩房，主打一房及兩房戶，特色戶佔當中20伙。該盤部署下周上載樓書，正準備示範單位，定價會參考市場新盤及同區項目，而項目預計關鍵日期為2025年4月30日。

她指出，連同上述項目計，集團旗下於東九龍區另有定業街項目及飛鳳街項目，計劃明年推出市場，3盤合共提供逾600伙。整體市況方面，她指，市場預期息口即將見頂或尚有一次調整，展望樓市將會平穩發展，相信現時有誘因吸引採用建築期付款計劃的買家購入長樓花項目。

至於同系西半山薄扶林道MOUNT POKFULAM，籌備第四季開放予準買家預約參觀。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指出，薈鳴距離港鐵黃大仙站僅約4分鐘步程。該公司營業及市務部助理總經理黃文浩稱，樓盤周邊社區配套完善，有雙鳳街街市及商場。