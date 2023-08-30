保誠：新業務價值大多來自內地客 續睇好香港
2023年08月30日 16:59
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保誠班博文（Ben Bulmer）、華康堯（Anil Wadhwani）（右）
保誠(02378)行政總裁華康堯(Anil Wadhwani)於中期業績會上表示，香港2/3的新業務價值來自內地客戶，其餘為本地客戶；由於中港息差，加上通關因素釋放壓抑的需求，訪港旅客已恢復至2019年的70%，相信不會對香港業務產生結構性障礙，目前亦觀察到訪港旅客對本地服務業產生正面影響，繼續看好香港業務前景。
他指，集團會持續布局大灣區，澳門分行開設後已開始招募代理；目剪保誠完成大灣區全部11個城市的業務布局。
股息方面，財務總監班博文(Ben Bulmer)稱，早前該企預期在2023年和2024年的股息增長率為7%至9%之間；公司重視推動股東總回報，期望透過增長達此目標，強調「保持彈性的資本狀況對公司來說十分重要」。就資本理念和部署而言，公司的第一要務是投資於有機的新業務，此舉的經濟效益吸引，內部收益率超過25%，現金回收期不到4年。
首要任務是投資約10億美元於核心能力，主要為客戶、分銷、健康及技術領域。