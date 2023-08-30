保誠：新業務價值大多來自內地客　續睇好香港

他指，集團會持續布局大灣區，澳門分行開設後已開始招募代理；目剪保誠完成大灣區全部11個城市的業務布局。

股息方面，財務總監班博文(Ben Bulmer)稱，早前該企預期在2023年和2024年的股息增長率為7%至9%之間；公司重視推動股東總回報，期望透過增長達此目標，強調「保持彈性的資本狀況對公司來說十分重要」。就資本理念和部署而言，公司的第一要務是投資於有機的新業務，此舉的經濟效益吸引，內部收益率超過25%，現金回收期不到4年。

首要任務是投資約10億美元於核心能力，主要為客戶、分銷、健康及技術領域。