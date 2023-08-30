美聯降樓價升幅預測　料全年無起跌籲撤辣

首4個月樓價上升約6.3%，惟其後樓價掉頭回落，令今年升幅收窄至約3.09%，新盤帶頭「劈價」，未來樓價續有下調壓力。惟樓價下跌，成交卻未大幅回升，今年首七個月的整體物業註冊量僅錄約39,248宗，較去年同期只輕微高出約3.8%，為2016年後同期次低，註冊金額更按年下跌約3.9%，為2016年後同期低位。

他續稱，經濟差，樓市難有起色，若經濟及房屋政策繼續「原地踏步」，勢必令本港優勢漸漸「煙消雲散」。強調樓市辣招已推出逾10年，樓市已有結構性改變，短炒絕迹，並以自用為主，惟「辣招」卻從未檢討。

該行建議，可考慮寬免外地人來港首次置業需付的合共樓價三成的兩項辣稅，亦可免除15%新住宅印花稅，為市民換樓開方便之門。同時，應取消額外印花稅，或減少年期及稅率。