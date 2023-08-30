香港科技探索降GMV全年目標 稱今年營商環境比預期難
2023年08月30日 18:09
東網電視更多新聞短片
網購平台HKTVmall母企香港科技探索(01137)集團財務總裁兼公司秘書黃雅麗坦言，今年營商環境比預期艱難，下調訂單總商品交易額(GMV)全年目標至84億至88億港元，較原有目標88億至92億元，減少4.34至4.54%；經調整EBITDA佔已完成訂單總商品交易額比例由原有目標5至5.5%，降至3.2至3.4%。
今年上半年GMV錄398.66萬元，按年跌3.59%；其中糧油雜貨佔比減少6.7個百分點，至43.1%。香港科技探索行政總裁(香港)周慧晶表示，糧油雜貨表現不及去年出色，主要是2022年在新冠疫情期間的高基數影響，加上民眾外遊，削弱需求，但認為消費者網購已成為習慣，有關趨勢沒有因生活復常而有所逆轉。
她又指，糧油雜貨是公司重要產品類別，能有助增加客人流及回購率，特別是在經濟不明朗下，消費者對有關產品的依賴度會增加，認為是好機會擴大公司的市佔率，但強調不會盲目推出推廣優惠，會針對非原有客戶或購物頻次較低的客戶做推廣，以提高其忠誠度，從而使其變成長期客戶，令公司受惠。
黃雅麗補充，將增加行銷、推廣及O2O門市行銷開支，由原有2.1至2.8%，上調至2.7至3%。雖然額外的行銷費用會影響公司的財務，但有助公司長遠發展。