香港科技探索降GMV全年目標　稱今年營商環境比預期難

今年上半年GMV錄398.66萬元，按年跌3.59%；其中糧油雜貨佔比減少6.7個百分點，至43.1%。香港科技探索行政總裁(香港)周慧晶表示，糧油雜貨表現不及去年出色，主要是2022年在新冠疫情期間的高基數影響，加上民眾外遊，削弱需求，但認為消費者網購已成為習慣，有關趨勢沒有因生活復常而有所逆轉。

她又指，糧油雜貨是公司重要產品類別，能有助增加客人流及回購率，特別是在經濟不明朗下，消費者對有關產品的依賴度會增加，認為是好機會擴大公司的市佔率，但強調不會盲目推出推廣優惠，會針對非原有客戶或購物頻次較低的客戶做推廣，以提高其忠誠度，從而使其變成長期客戶，令公司受惠。

黃雅麗補充，將增加行銷、推廣及O2O門市行銷開支，由原有2.1至2.8%，上調至2.7至3%。雖然額外的行銷費用會影響公司的財務，但有助公司長遠發展。