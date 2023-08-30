【食息一族注意】中石油業績增長靚絕三桶油 股息逾8厘？
2023年08月30日 18:34
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中國石油(00857)今年上半年純利按年增長4.46%至852.72億元人民幣(下同)，為國際油價回落下「三桶油」中唯一錄得增長的公司，中期息亦因此按年增加3.66%至每股0.21元。計及去年末期息，按今日離岸人民幣兌港元匯率和收市價計算，中石油最新的股息回報率約8.23厘。
中石油上半年營業收入按年跌8.34%至1.47萬億元，跌幅顯著大過同樣兼營上游(開採)和下游(煉油、化工及分銷)的中國石油化工(00386)，經營溢利卻相反，按年增長1.34%至1,206.17億元，原因之一是外購原油和原料油等的「採購、服務及其他」開支按年跌9.6%，中石化則見上漲。
以油站為主的銷售業務上半年經營溢利按年增長28.43%，原因包括成品油降價之際，銷售大幅攀升，更驚喜的是化工業務經營虧損按年縮窄27.14%至1.61億元，單計次季按季轉賺7.65億元，市場處境明明一樣是「化工市場低迷、大多數化工產品毛利下降」，中石化卻續蝕。
中石油盈利比中石化偏重上游，勘探與生產分部與純做上游的中國海洋石油(00883)一樣，收入按年下跌6.62%至693.92億元，原因是原油銷量按年僅增7.99%之際，實現油價卻按年跌19.03%，連實現氣價也在銷售持平之際按年跌16.5%。
然而，上游業務經營溢利卻按年增長3.71%至855.15億元，原因是採購支出減少，單位油氣操作成本亦按年跌6.8%至10.82美元(比中海油高一截)，單看次季亦按年多賺19.74%至445.19億元，同季整體經營溢利則按年倒退5.71%至582.21億元，可謂起了支撐作用。
中石油為一眾燃氣股進口大量天然氣，其包括昆侖能源(00135)在內的天然氣銷售分部業務上半年經營溢利按年增長3.45%至141.2億元，指進口成本上升之際，已優化氣源結構。
以前昆能說過希望提高自己售氣量於中石油的比例(至30%或以上)去幫助中石油減低進口氣虧損，上半年該比率約為18.34%，按年升1.51個百分點。
展望下半年，中石油稱，世界經濟仍面臨下行風險，中國復甦基礎仍不牢固，國際原油市場供需大致平衡，惟油價有下行風險，反觀天然氣市場需求有望改善，強調將加緊國內油氣資源的風險勘探，提高規模儲量，並維持全年資本開支預算於2,435億元，其中上游佔1,955億元。