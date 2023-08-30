【食息一族注意】中石油業績增長靚絕三桶油　股息逾8厘？

以油站為主的銷售業務上半年經營溢利按年增長28.43%，原因包括成品油降價之際，銷售大幅攀升，更驚喜的是化工業務經營虧損按年縮窄27.14%至1.61億元，單計次季按季轉賺7.65億元，市場處境明明一樣是「化工市場低迷、大多數化工產品毛利下降」，中石化卻續蝕。

然而，上游業務經營溢利卻按年增長3.71%至855.15億元，原因是採購支出減少，單位油氣操作成本亦按年跌6.8%至10.82美元(比中海油高一截)，單看次季亦按年多賺19.74%至445.19億元，同季整體經營溢利則按年倒退5.71%至582.21億元，可謂起了支撐作用。

以前昆能說過希望提高自己售氣量於中石油的比例(至30%或以上)去幫助中石油減低進口氣虧損，上半年該比率約為18.34%，按年升1.51個百分點。

展望下半年，中石油稱，世界經濟仍面臨下行風險，中國復甦基礎仍不牢固，國際原油市場供需大致平衡，惟油價有下行風險，反觀天然氣市場需求有望改善，強調將加緊國內油氣資源的風險勘探，提高規模儲量，並維持全年資本開支預算於2,435億元，其中上游佔1,955億元。