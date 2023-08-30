中銀香港：內房貸款931億元　佔整體比重5.4%

內地房地產業貸款方面，風險總監蔣昕稱，截至2023年6月底，內房貸款為931億港元，較去年底下降7%；佔集團客戶貸款比重5.4%，較去年底下降0.7個百分點。客戶主要以大灣區及內地一二線沿海城市的全國性布局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定；國有企業客戶貸款佔比78%，民營企業客戶貸款佔比22%；不良貸款比率4.8%，關注類貸款比率3.2%。