中銀香港：內房貸款931億元 佔整體比重5.4%
2023年08月30日 20:28
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劉承鋼（左二）、蔣昕（右三）
中銀香港(02388)上半年淨息差按年擴大43點子，至1.56%；財務總監劉承鋼於業績會上表示，目前市場預期聯儲局年內將維持高息，美息高企利好息差表現，但近期港元息口有所回調，對市場的影響仍需觀察，有信心下半年淨利息收入維持增長，淨息差有望高位企穩。
內地房地產業貸款方面，風險總監蔣昕稱，截至2023年6月底，內房貸款為931億港元，較去年底下降7%；佔集團客戶貸款比重5.4%，較去年底下降0.7個百分點。客戶主要以大灣區及內地一二線沿海城市的全國性布局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定；國有企業客戶貸款佔比78%，民營企業客戶貸款佔比22%；不良貸款比率4.8%，關注類貸款比率3.2%。
民營地產商碧桂園(02007)的債務危機備受關注，蔣表示不評論於個別客戶的具體授信情況，但碧桂園敞口於集團房地產貸款總量佔比很低，風險可控。至於內地房地產市場正在調整，隨着當局推出多項穩定樓市措施，待相關政策產生效用，相信客戶購買房產企業、房地產開發意願將會逐步回升。蔣亦指集團全年信貸成本有可能有所提升。