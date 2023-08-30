美孚新邨再錄巨蝕！三房戶4年多輸183萬貶16%

藍籌屋苑再錄大額蝕讓，荔枝角美孚新邨套三房單位，劈價至942萬元成交，約4年多帳面虧蝕183萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李宗恩表示，北角康明苑高層B室，實用面積約1,457方呎，套三房連工人套房間隔，享煙花海景，由遺產承辦人放售，9最初開價2,680萬元，放盤多月，見買家肯落票，以2,150萬元連車位易手，累減530萬元，呎價約14,756元。

●中原楊文傑透露，鰂魚涌康怡花園8月暫錄5宗買賣，屋苑G座高層16室，實用面積約685方呎，套三房間隔，本月初放盤叫價1,050萬元，因單位裝修較舊，以985萬元沽出，呎價約14,380元，低銀行估價約135萬元，新買家為同區租客。

－－－－－

九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨3期百老匯街86號低層C室，實用面積約848方呎，套三房間隔，擁大露台，開價1,028萬元，最新減至942萬元成交，呎價約11,108元，原業主持貨約4年多帳面需蝕讓183萬元，或貶值約16.3%。

●香港置業曾家輝稱，深水埗景怡峯中層A室，實用面積約423方呎，兩房間隔，以728萬元放盤約1個月後，獲區內客接洽，議價後減價約30萬元，以約698萬元成交，呎價約16,501元。

●中原徐國樺表示，西南九龍浪澄灣8座中高層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，望全海景，開價1,200萬元，最新減至1,030萬元易手，呎價約18,727元。

－－－－－－

新界區

●中原唐偉峯指，青衣夾屋宏福花園4座中層B室，實用面積約598方呎，兩房間隔，自由市場叫價780萬元，放盤三日，以745萬元獲承接，呎價約12,458元，較銀行估價低約5%。

●利嘉閣黃偉樂稱，荃灣映日灣2座低層J室，實用面積約284方呎，一房間隔，享海景，叫價625萬元，雙方議價後，最終以600萬元成交，呎價約21,127元，原業主2019年11月一手買入，帳面獲利55.1萬元，物業升值約10%。

●美聯何振榮表示，荃灣全．城滙5座高層C室，實用面積約527方呎，兩房設計，早前以1,028萬元放售，獲區內首置客議價48萬元，以980萬元承接，呎價約18,596元，約6年帳面升值約13%。

●祥益盤嘉茵指，屯門啟豐園1座中層A室，實用面積約414方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，增加議幅至27萬元出貨，外區客遂便決定以443萬元購入上車，呎價約10,700元，成交價及呎價屬同類型單位半年來的低位。

●美聯梁葦姮稱，大埔居屋頌雅苑A座高層8室，實用面積約485方呎，單位已間三房，早前以495萬元放售，獲區內首置家庭議價38.2萬元，已補價毛由市場以456.8萬元承接，呎價約9,419元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田碧濤花園1期百利閣中層B室，實用面積約764方呎，套三3房間隔，望城門河景，放盤3個月，叫價990萬元，減價150萬元，減幅達15.2%，獲買家以840萬元承接，呎價約10,995元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳峻瀅1期5座低層H室，實用面積約693方呎，套三房間隔，享內園景，最終以775萬元成交，呎價約11,183元，原業主於2012年以493.7萬元購入，持貨約11年帳面獲利281.3萬元，物業升值約57%。

－－－－－－