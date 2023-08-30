道指升近百點　HP下調盈測　股價挫一成

美股周三早段表現向好，道指升81點，報34,934點；標指升6點，報4,504點，報4,504點；以科技股為主的納指升12點，報13,955點。港股夜期報18,490點，升113點，高水7點。

在經歷了去年的一輪大調整後，今年美股有望延續升勢。Wedbush分析師Daniel Ives表示，科技股的反彈正在形成新趨勢，市場有望克服對聯儲局收緊貨幣政策的擔憂。展望未來12至18個月，人工智能(AI)將會像火箭般驅動科技行業增長，直言「我們對科技股的樂觀看法有增無減」。

電腦公司惠普(HP)公布了截至7月底止季度業績，期內收入按年跌9.91%至131.96億美元；純利7.66億美元，按年減少31.72%。雖然按年計收入仍錄得倒退，但相較前一季度已有所改善，行政總裁Enrique Lores表示，預期本季度仍會錄得按季增長，「只不過外部環境改善的速度沒有設想中那麼快，因此我們正在調整預期。」

該公司將全年經調整後每股盈利預測下調，到介乎3.23至3.35美元，低於此前估算的3.3至3.5美元。HP股價早段曾跌10.68%。

另外，越南電動車公司VinFast本月中旬借殼方式上市後，股價異常波動，一度成為全球市值第三大的車企，周二突然暴跌43.84%，周三早段反彈15.98%。