一手排隊開賣 下月至少4樓盤推售
2023年08月30日 21:50
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一手市場於周內有至少4個樓盤宣告9月推售，其中兩盤於周三(30日)公布命名。包括以豪宅為定位的薄扶林域多利道項目，單位面積逾1,300方呎。至於黃大仙新盤則主打一房及兩房戶，樓花期約20個月。
●港島薄扶林域多利道VICTORIA COAST下月初上樓書
華懋集團旗下位於港島薄扶林域多利道的翻新項目，周三(30日)正式公布命名為VICTORIA COAST，部署9月內開售。該盤已屆現樓，計劃9月初上載樓書，傾向全盤採以招標形式發售，定價參考附近南區的一手住宅。全數單位均享有海景，住宅與車位比例超過1比1。樓盤提供118伙，一梯兩伙，戶型涉及兩房及三房，各佔整體約一半，實用面積由1,356至1,367方呎。
●黃大仙薈鳴涉230伙 部署下月開售
宏安地產(01243)黃大仙鳴鳳街28號重建項目，周三(30日)公布命名為薈鳴，有機會下月開售。該盤樓高23層，提供230個住宅單位，戶型涵蓋開放式至兩房，主打一房及兩房戶，特色戶佔當中20伙。該盤部署下周上載樓書，正準備示範單位，定價會參考市場新盤及同區項目，而項目預計關鍵日期為2025年4月30日。
●旺角利奧坊‧壹隅下周四招標賣10伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，上載最新銷售安排，落實下周四(7日)起，招標發售10伙連平台特色戶，實用面積由184至411方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，包括3樓M室，屬實用面積184方呎的開放式戶，連94方呎平台。招標期截至11月30日，期間每日招標截標。
●西南九龍天璽四房6,028萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周三(30日)以6,028萬元售出皇鑽璽(第21座第3區)的78樓B室，實用面積1,118方呎，採四房連儲物室間隔，呎價約53,918元。資料顯示，該項目今年累沽7伙，吸金逾6.4億元。
●西南九龍維港滙II 四房5,000萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，3期項目均已進入交樓程序，本月至今(30日)累沽12伙，包括最新以5,000萬元售出II期的1座7樓A室，為實用面積1,536方呎的四房戶，呎價約32,552元。同時，該盤月中以1,346.54萬元所沽出的6座28樓B室，屬實用面積490方呎的兩房戶，最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●將軍澳日出康城凱柏峰III兩房965萬元沽
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作的將軍澳日出康城凱柏峰III，最新以965.3萬元售出3B座18樓D室，實用面積572方呎，採兩房連儲物室間隔，呎價約16,876元。
●大埔白石角朗濤三房呎價約19,350元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(30日)招標賣出第3座2樓B室，為實用面積1,350方呎的三房單位，成交價2,612.3萬元，呎價約19,350元。