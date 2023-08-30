一手排隊開賣　下月至少4樓盤推售

一手市場於周內有至少4個樓盤宣告9月推售，其中兩盤於周三(30日)公布命名。包括以豪宅為定位的薄扶林域多利道項目，單位面積逾1,300方呎。至於黃大仙新盤則主打一房及兩房戶，樓花期約20個月。

●港島薄扶林域多利道VICTORIA COAST下月初上樓書

華懋集團旗下位於港島薄扶林域多利道的翻新項目，周三(30日)正式公布命名為VICTORIA COAST，部署9月內開售。該盤已屆現樓，計劃9月初上載樓書，傾向全盤採以招標形式發售，定價參考附近南區的一手住宅。全數單位均享有海景，住宅與車位比例超過1比1。樓盤提供118伙，一梯兩伙，戶型涉及兩房及三房，各佔整體約一半，實用面積由1,356至1,367方呎。

●黃大仙薈鳴涉230伙 部署下月開售

●旺角利奧坊‧壹隅下周四招標賣10伙

●西南九龍天璽四房6,028萬元招標沽

●西南九龍維港滙II 四房5,000萬元沽

●將軍澳日出康城凱柏峰III兩房965萬元沽

●大埔白石角朗濤三房呎價約19,350元