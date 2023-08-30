碧桂園上半年轉蝕489億元人民幣　不派息

截至2023年6月30日，該集團總借貸下降至約2,579.1億元，相較去年底下降4.9%，淨借貸比率50.1%。

碧桂園坦言對「這份不滿意的答卷......感到非常內疚」，自創辦至今，公司已風雨走過31年，集團將繼續落實保交樓任務，全力扭轉困局。公司會做好銷售，盤活資產，削減不必要的行政管理開支，盡最大努力改善經營性現金流，並積極考慮採取各種債務管理措施化解階段性流動性壓力，以保證公司維持穩定的經營環境，更好為投資人保存價值、維護利益。

集團表示，已就將於6月底之後12個月內到期的若干境內公司債券與債券持有人展開談判，以徵求其同意將這些公司債券的到期日延長集團將考慮採取債務管理措施，以應對其餘自6月底起12個月內到期的境外債務。

該企坦言，受中國房地產市場下行的影響，其預售業績面臨重大挑戰，特別是自2023年4月以來，集團的預售業績明顯下滑，截至中期財務資料發布之日亦沒有明顯的反彈迹象。

上半年碧桂園收入按年增39.4%，不過，為保交付、保運營，公司對部分資產做了一些量價平衡的安排，加之前期低毛利項目逐漸進入結算周期，以及對物業項目計提的減值增加，對期內毛利及利潤構成顯著壓力。上半年錄毛虧242.63億元。