香港航天科技上半年虧損擴大　蝕8729萬元

期內，該公司收入按年倒退27.12%至2.36億元，毛利按年下跌44.22%至1,734.2萬元，毛利率按年縮窄2.24個百分點至只有7.33%。期內，智能家居設備業務收入按年下28.96%至6,529.4萬元；銀行及金融等設備分部收入按年倒退26.4%至1.71億元。

集團稱，通脹壓力、地緣政治局勢不穩及中國經濟復甦速度不及預期，導致整體增長持續放緩，全球整體經濟形勢仍然嚴峻且不明朗，不利的經濟及金融狀況已對集團業務表現和財務狀況造成負面影響。

至於航天業務分部上半年繼續「零收入」，已發射衞星及使用權資產折舊開支增加更是拖累集團虧損擴大的原因之一，6月底該分部負債比去年12月底高出44.12%，達5.65億元，

截至6月底，香港航天的負債總額為9.49億元，現金及現金等價物卻只有3,898.9萬元。同日的資本負債比率(借貸總額除以總權益)約為142.1%，比去年底高40.6個百分點，原因是公司累計虧損水平上升。