民生銀行中期純利倒退3.5%　受累息差收窄

民行上半年淨息差按年跌17點子至1.48%，主要是貸款市場報價利率(LPR)連環下調和貸款重定價下，拖低人民幣各類貸款收益率，而且需求不足令收益率相對較高的消費貸款、按揭貸款和信用卡增長乏力，因此生息資產收益率按年下降13點子至3.85厘。

另一方面，付息負債成本按年升兩點子至2.44厘，主要是國民紛紛敍做定期存款的情況化，存款增長以中長期存款為主，存款定期化、長期化現像尚未緩解，低成本結算性活期存款增長不足，而且美國聯儲局大幅加息令外幣負債成本上升得較多。為緩和淨息差下行壓力，民行將大力推動存貸規模增長，降低人民幣存款成本，讓淨息差下降幅度收窄。

資產質素方面，6月底，民行不良貸款餘額比去年底略低，連同貸款規模擴大6.03%，不良率按半年下降0.11個百分點至1.57%。不過，房地產公司不良餘額按半年升26.07%至195.98億元，不良率由去年底的4.28%攀至5.13%。

就房地產企業貸額上升，民行強調新發放貸款主要投向穩健客戶、優質區域的優質項目，又謂承擔信用風險的房地產業務以項目融資為主，項目多在一、二線城市，並有土地和在建工程抵押。