陳樂怡：中國救市為港股短期沖喜

內地落實證券交易印花稅減半、階段性收緊首次公開招股（IPO），以及限制大股東減持。香港政府亦成立專責小組研究提振市場流動性，消息一出，為市場帶來短線沖喜，恒生指數料後續上望19,000點。

然而，恒指若要進一步開拓上升空間，關鍵在於內地經濟及利率去向。從資金流方面來看，A股8月以來持續錄得北向資金淨流出，港股則獲北水支持。至於外圍方面，美國通脹料再有上行風險，11月加息預期升溫，預計高利率環境將持久，長債債息難降。

管理層在分析員會議提到，核心品牌寶馬7至8月價位趨向穩定，其後補貼增幅具談判空間，連同保時捷削減全年產量，估計下半年新車毛利率將可回穩，甚至溫和改善。公司亦會提升網絡結構，審慎挑選具發展潛力及供應鏈基礎的新能源汽車品牌，以捕捉新能源汽車市場的高速發展機遇。

名創優品上望50元

公司海外發展仍處於增長期，拓展空間可期。現價對應2024財年預測市盈率約24倍，估值合理，建議候低吸納，向上阻力位50元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）