鄧聲興：內地半導體行業競爭加劇

中芯國際今年上半年毛利率為20.6%，按年跌19.5百分點，主要是由於期內銷售晶圓數量減少、產品組合變動和產能利用率下降所致。集團預計，產業鏈格局變化、資源重新整合分配，可以預見未來的競爭會更激烈，但對行業抱有長遠信心。將繼續做好技術研發、平台開發工作，把新產品快速驗證出來，把配套產能最快速度安排好，為下一輪的增長周期做好準備。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)