鄧聲興：內地半導體行業競爭加劇
2023年08月31日 05:00
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半導體行業競爭加劇。中芯國際(00981)公布，上半年收入按年跌19.3%至30.2億美元，盈利跌34%至6.34億美元。若扣除非經營性損益項目，中芯國際半年盈利更跌70%至2.38億美元。半年收入下跌主要是由於銷售晶圓數量減少和產品組合變動所致。銷售晶圓的數量由去年同期的372.7萬片，減少至今年上半年的265.5萬片約當8吋晶圓。
中芯國際今年上半年毛利率為20.6%，按年跌19.5百分點，主要是由於期內銷售晶圓數量減少、產品組合變動和產能利用率下降所致。集團預計，產業鏈格局變化、資源重新整合分配，可以預見未來的競爭會更激烈，但對行業抱有長遠信心。將繼續做好技術研發、平台開發工作，把新產品快速驗證出來，把配套產能最快速度安排好，為下一輪的增長周期做好準備。
而華虹半導體(01347)第二季的表現亦較為失色。期內純利按年跌6.4%至7852.4萬美元，按季則跌48.4%。截至第二季度末，集團折合八英寸月產能增加到34.7萬片，四條生產線保持滿載運營。期內，銷售收入按年升1.7%至6.3億美元。其中，來自晶圓的銷售收入為6億美元，8吋晶圓及12吋晶圓的收入佔比分別為57.2%及42.8%。季內，毛利率為27.7%，按年跌5.9個百分點，主因平均銷售價格下降，折舊及動力成本上升。然而，集團預期，第三季度毛利率進一步減少至16%至18%之間，銷售收入約在5.6億至6億美元之間。
内地晶片設計商上海復旦微電子(01385)的毛利率表現理想。集團公布中期業績，截至今年6月底，盈利4.5億元人民幣，按年跌約15.3%；每股盈利0.55元。上海復旦不派息。受益於產品結構調整，高可靠產品銷售佔比提高及新產品推出，綜合毛利率較上年同期增加2.1個百分點至67.1%。集團持續保持研發投入力度，半年度投入約為5.88億元人民幣，較上年同期增加47.5%，其中，研發費用增加約為1.54億元人民幣。
意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)