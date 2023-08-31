維信金科上半年收入19.2億人幣　輕資產業務延續高增長

加大AI技術投入 輕資產業務延續高增長

2023年，全球迎來以AI技術為核心驅動力的新一輪科技革命和產業變革，內地經濟社會也全面恢復常態化運行。維信金科抓住AI技術發展的機遇，加大研發與科技創新投入，推動各項業務穩健增長。2023年上半年，維信金科研究及開發費用按年增長24.1%，科技實力顯著提升。公司正式上線VOS(維信核心業務系統)新生代平台，精簡業務模塊，優化系統架構，大幅提高研發效率；推出AI智能在線客服機械人，提升用戶需求響應及時性和操作便捷性，極大提升交互體驗。

AI新技術的應用，使維信金科面向優質客群的精細化營運和科技服務能力大幅提升，成為期內業績增長的核心動力。財報顯示，維信金科期內貸款實現量362億元，其中復貸客戶貢獻82.1%貸款量。在穩定復貸基本盤基礎上，新借款人也大幅增加，累計註冊用戶較去年底增長7.1%，在貸餘額同樣較去年底增長25.2%至313.8億元，再次彰顯穩健增長。

切實保障消費者權益 夯實高質量發展根基

近年來，隨着消費金融行業朝更合規、更現代化的目標邁進，加強合規管理，切實保障好消費者權益，成為從業機構高質量發展必不可少的關鍵環節。2023年上半年，維信金科在消費者保護領域持續增加投入，進一步夯實可持續發展基礎。

財報顯示，維信金科在期內進行多項具有深遠影響的模型升級和複雜測試，主動推進貸後風險策略調整、客戶觸達方式優化和信貸數據斷直連，實現了前瞻性合規改造。維信金科表示，公司超越當前合規與行業要求的調整，主要是為更好平衡短期風險和長期收入，以便在應對未來更嚴格的合規政策時佔據領先優勢。消費者權益保護方面，維信金科提出「服務於心，消保為民」理念，專門成立消費者權益保護委員會，統籌建立並完善消保工作體系，助力營造健康、公正、透明和誠信的消費環境。

2023年上半年，維信金科着眼社會面，聚焦每一個個體消費者，紮實推進消保工作。比如，在產品應用程式(App)登錄、放款、提現等頁面添加反詐彈窗功能，全網實時監控並及時下架仿冒App，定期撥打AI外呼及發送防詐短訊，提醒用戶警惕潛在涉詐風險；設立消費者權益保護專項基金，用於消保紓困、疫情災情減免、消保宣傳等。

科技促進創新潛力 布局多元化業務

維信金科始終保持前瞻及創新意識，除發展內地現有消費金融業務外，也在不同行業及地區尋求新的業務發展機會。財報顯示，2023年上半年，維信金科同意收購Banco Português de Gestão, S.A.(其為一家在葡萄牙銀行註冊的信貸機構)，得以進軍葡萄牙及歐洲市場；在香港區域，推出更為本地化的消費金融品牌「CreFIT」。同時，維信金科在報告中表示，將積極探索對所處行業及社會有深遠影響的商業路徑與趨勢，並於合適時機開拓海外市場。

維信金科在新客方面不斷拓展優質獲客渠道，與知名內容平台、照片編輯應用、互聯網物流平台等渠道達成合作協議，通過豐富用戶行為分析模型，細分用戶畫像，進一步實現優質客戶的精準推送。2023年上半年，實現累計註冊人數較2022年下半年增長7.1%。對於存量客戶，維信金科引入用戶意願度模型，以此持續改善用戶體驗，提升品牌認知度及用戶忠誠度。

持續加強機構合作 輕資產化效果顯著

截至2023年6月底，維信金科已與96家金融機構建立合作關係，包括21家全國性股份制商業銀行、多家消費金融公司和信託基金等，幫助它們為客戶提供信貸科技服務。

維信金科2023年上半年重資產的信託貸款佔比進一步下降至13.1%。貸款撮合業務增至308億元，佔總貸款規模85.1%。其中純貸款撮合業務同步增至50.8億元，在該模式下，公司為持牌金融機構提供獲客和風險建議，不承擔信貸風險，為純科技輸出的輕資產營模式。

展望未來，維信金科將持續優化和拓寬金融科技解決方案，圍繞人工智能不斷研發新技術，提高風險管理水平，加強與持牌金融機構及其他業務合作夥伴的長期合作關係，繼續推進多元化戰略探索，圍繞產品、風險、客服等方面堅持精細化營運，進一步加強在消費金融等領域的數碼化服務能力，共建和諧共贏的行業生態，助力消費復甦。