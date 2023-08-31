道指曾重上35000點 油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.37%，報103.15；港匯見7.8452；離岸人民幣(CNH)報7.3005；美元兌日圓處146.03；歐元報1.0932，英鎊報1.2721。金價處1,944.54美元。布油報85.3美元，紐油報81.65美元。比特幣(Bitcoin)跌1.4%，報2.73萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●道指一度重上35,000點關口，高見35,025點，收報34,890點，升37點或0.11%；標指收報4,514點，升17點或0.38%；納指收報14,019點，升75點或0.54%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,546點，升63點或0.34%。

●9月恒生指數夜期收報18,544點，升167點，高水61點，成交20,081張。

●紐約期油收報每桶81.63美元，升0.47美元或0.58%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.56美元，升0.37美元或0.43%。

●紐約期金收報每安士1,973美元，升7.9美元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,473點，升8點或0.12%；德國DAX指數收報15,891點，跌38點或0.24%；法國CAC指數收報7,364點，跌9點或0.12%。

●美國8月「小非農」ADP私職遜預期。

●美國次季GDP增速修訂下調至2.1%。

●碧桂園上半年轉蝕489億元人民幣。

●歐洲電動車銷量飆升6成 佔比逾13%

●東方日報B1：內房民企危 國營銷售曳

●【東方日報產評】化解債彈無捷徑 內銀內房須苦拚