AQUILA與找鋼產業互聯集團合併

公司與目標公司及10名PIPE投資者訂立PIPE投資協議，PIPE投資者已同意自行或通過彼等各自的合資格投資計劃認購，且繼承公司已同意向PIPE投資者發行PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10元，來自PIPE投資的所得款項總額將為6.053億元。

公司與目標公司、發起人及當中列明的其他方訂立發起人提成及禁售協議，據此發起人已獲授有關特殊目的收購公司(SPAC)併購交易的發起人提成權。

於特殊目的收購公司併購交易完成後，繼承公司將採用同股不同權架構，繼承公司的股本將包括繼承公司A類股份及繼承公司B類股份。每股繼承公司A類股份使其持有人有權投1票，而每股繼承公司B類股份使其持有人有權投10票。同股不同權受益人將為王東及王常輝，彼等分別為目標公司的創始人及聯合創始人，彼等將共同能夠行使繼承公司約65.7%的投票權。