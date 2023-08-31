郭家耀：港股恐反覆回落　中石油績優　惟非三桶油首選…

滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，大市經歷一輪反彈後，開始在高位遇到一定阻力。他指外圍方面，隔晚美股做好，相信與私人機構職位調查表現遜預期有關，令市場對加息預期降溫，美國10年期債息及美元由高位回落，對股市屬利好消息，不過港股投資者關注重點比較集中在內地經濟，但目前推出的刺激政策，仍未足以扭轉市場對宏觀經濟前景較悲觀的睇法。他指市況雖然近期反彈，但交投量未見大幅上升，短期在萬九關附近有阻力，加上業績期過後，焦點又會重回宏觀經濟數據，若表現未如理想，大市在存反覆回落的壓力。