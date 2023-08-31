郭家耀：港股恐反覆回落 中石油績優 惟非三桶油首選…
2023年08月31日 09:44
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滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀
滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，大市經歷一輪反彈後，開始在高位遇到一定阻力。他指外圍方面，隔晚美股做好，相信與私人機構職位調查表現遜預期有關，令市場對加息預期降溫，美國10年期債息及美元由高位回落，對股市屬利好消息，不過港股投資者關注重點比較集中在內地經濟，但目前推出的刺激政策，仍未足以扭轉市場對宏觀經濟前景較悲觀的睇法。他指市況雖然近期反彈，但交投量未見大幅上升，短期在萬九關附近有阻力，加上業績期過後，焦點又會重回宏觀經濟數據，若表現未如理想，大市在存反覆回落的壓力。
至於中石油(00857)上半年業績，郭家耀指令市場滿意，在油價下跌之下，仍能取得不錯成績月，特別是下游業務，算是一個亮點，而且派息維持比較慷慨。他指中石油涉獵業務範疇比較，上中下游都有，目前油價在70、80元上落，料上游業務比較穩定，但下游業務較不確定性較高，始終受宏觀經濟會影響，或累低終端產品需求，投資者較為關注這一點，因為業績對股價刺激作用有限。內地「三桶油」中，郭家耀反而認為中海油(00883)較好，因為盈利透明度高，息率亦都相對高，投資者較願意給予較高估值。
中國銀行(03988)亦已派中期成績表，郭家耀指可見宏觀經濟表現及降息影響表現，屬預期之內。他指管理層指內地房地產問題，對他們資產質素的壓力是可控，但市場仍對這方面保持較謹慎的看法。他又指，相信內地會繼續會有減息行動，加深內銀股息差壓力，短期難見內銀股有反彈，投資者暫宜對相關銀板持保守態度。