李偉傑：多項經營指標創新高 小米現價可吸納

根據Canalys資料，2023年第二季度全球智能手機出貨量同比下跌10.1%，為連續第六個季度同比下滑。在全球智能手機市場需求延續低迷態勢下，小米智能手機業務毛利率為13.3%，創歷史新高。而全球智能手機出貨量排名穩居第三，市佔率達到12.9%，環比提升1.6個百分點。其中，高端智能手機在中國大陸地區4,000至6,000元價位段的智能手機銷量市佔率同比提升6.2個百分點至12.7%，可見得益於小米深化高端戰略，在手機高端化戰略的道路上行穩致遠，在行業低迷中仍能保持出色表現。

小米在智能家電等領域顯示了廣闊的發展潛力。2023年上半年，小米在智能家電業務延續去年快速增長的態勢，智能家電收入實現超過70%的同比增長，空調和冰箱產品創下出貨量新高，在行業低迷期間繼續實現逆市增長，體現出小米在在家電領域多年累積的技術積累和品牌優勢，為其未來在這個高增長潛力領域提供堅實支持。隨著5G和智能家電應用更深入普及，小米智能家電業務利好優勢或將持續釋放。

今年，國內經濟政策利好紛至沓來，消費市場恢復迅速。小米堅持「規模與利潤並重」 的策略，公司各業務條線展現出卓越的執行能力。儘管短期市場波動不容易掌控，但小米長期發展前景優厚，有望實現可持續高質量發展，開啟新的增長期。股價走勢上，昨日(30日)股價創一個月新高，成交放量，BOLL向上突破中軌，趨勢看好，股價有向上空間，現價可吸納，上望15.5港元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)