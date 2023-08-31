鄧聲興：小米業績超預期　9.8元具支持

上半年該集團取得收入1,268.32億元；經調整淨利潤83.74億元，同比增加69.5%。其中，智慧手機毛利率創歷史新高，庫存出清完成，高端化戰略穩步推進。2023年第2季度收入環比提升4.6%至365.96億元，其中2023第2季小米全球智慧手機出貨量環比提升8.3%至3,290萬台，主要是庫存加速出清，同時部分新品上線有所貢獻。

此外，物聯網毛利率創歷史新高，互聯網收入表現亮眼。集團物聯網業務收入環比增長32.2%至222.54億元，其中大家電業務同比增長70%以上，電視、筆記型電腦收入環比亦穩中有升。集團亦關注AI發展前景，小米造車進展非常順利，估計2024年量產上市的計劃不變。股份支持位9.8港元，阻力位為14.8港元。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)