鄧建初：炒業績勝出率低　見光死俯拾即是

聖誕鐘炒滙豐的年代，在業績公布前買入實力股，公布後多有斬獲。箇中原因，或與當年公司數目較少，只用基本因素來判斷業績好壞，已經足夠。

時移世易，物換星移，現時資訊唾手可得，而眾多大行在業績公布前紛紛發出預測，於是造成一種現象：不理業績好壞，最重要的一點是，能否符合其預測。公布後，要按照大行認為的符合預期與否，來決定股價上升或下跌。

今年市場多了業績公布後「見光死」的評論，事實上，早幾年初哥已留意到此一奇怪的趨勢，究其因由，應與「春江鴨」有莫大關係。公布前低價大量入貨，等候公布好業績，散戶買盤追入時大舉出貨，「見光死」的例子層出不窮。當然，模式並不是全部一樣，間中有例外，才能令人對快將公布業績的股票存有幻想。股民鮮有做統計，亦有僥倖之心，盼望能相中那一、二次例外，業績後仍能大升特升的好業績股。

而在美國近年持續攀升之AI圖像處理器晶片受惠股Nvidia(英偉達)，8月23日盤後公布業績，收入及盈利均勁升，8月24日開市時雖創歷史新高502.66美元，然而一路下滑，收市只能比上日收市價471.16美元微升幾毫，8月25日更低開低收，收市價460.18美元低於8月23日公布業績前之收盤價。觀察或然率高的模式，避開業績前夕入貨之陷阱，可以減少無謂損失。

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)