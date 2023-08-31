鄧建初：炒業績勝出率低 見光死俯拾即是
2023年08月31日 10:42
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聖誕鐘炒滙豐的年代，在業績公布前買入實力股，公布後多有斬獲。箇中原因，或與當年公司數目較少，只用基本因素來判斷業績好壞，已經足夠。
時移世易，物換星移，現時資訊唾手可得，而眾多大行在業績公布前紛紛發出預測，於是造成一種現象：不理業績好壞，最重要的一點是，能否符合其預測。公布後，要按照大行認為的符合預期與否，來決定股價上升或下跌。
今年市場多了業績公布後「見光死」的評論，事實上，早幾年初哥已留意到此一奇怪的趨勢，究其因由，應與「春江鴨」有莫大關係。公布前低價大量入貨，等候公布好業績，散戶買盤追入時大舉出貨，「見光死」的例子層出不窮。當然，模式並不是全部一樣，間中有例外，才能令人對快將公布業績的股票存有幻想。股民鮮有做統計，亦有僥倖之心，盼望能相中那一、二次例外，業績後仍能大升特升的好業績股。
滄海遺珠的成功例子，有多人品題的阿里巴巴(09988)，公布業績遠超市場預期，股價亦曾在當日上漲，雖有回吐，仍上升收市，市場人士又關注起業績股來。
可惜的是，第一次是天才、第二次是庸才、第三次是蠢材。近期實力藍籌如騰訊(00700)、友邦保險(01299)及美團點評(03690)，業績普遍算是理想，但仍擺脫不了「見光死」魔咒。三者在公布後翌日皆下跌，友邦高開後倒跌收場，騰訊及美團更一開已大幅下挫。
而在美國近年持續攀升之AI圖像處理器晶片受惠股Nvidia(英偉達)，8月23日盤後公布業績，收入及盈利均勁升，8月24日開市時雖創歷史新高502.66美元，然而一路下滑，收市只能比上日收市價471.16美元微升幾毫，8月25日更低開低收，收市價460.18美元低於8月23日公布業績前之收盤價。觀察或然率高的模式，避開業績前夕入貨之陷阱，可以減少無謂損失。
資深股評家鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)