「格拉斯哥淨零金融聯盟」來港成立分部　金管局余偉文任顧問

全球最大的以2050年實現淨零排放為目標的金融機構聯盟格拉斯哥淨零金融聯盟(Glasgow Financial Alliance for Net Zero；GFANZ)宣布成立香港分部，香港金融管理局總裁、GFANZ亞太網絡顧問委員會成員余偉文和香港綠色金融協會主席兼會長、G20可持續金融工作組前共同主席馬駿出任GFANZ香港分部顧問。

GFANZ聯席主席、聯合國氣候雄心和解決方案特使邁克爾·布隆伯格(Michael R. Bloomberg)表示，香港是全球最重要的金融中心之一，是具活力的創新引擎，亦是正發展的亞洲經濟體與全球市場之間的重要橋樑。香港的金融機構具備獨特的優勢，能夠幫助推動香港、亞洲以至全球的淨零轉型。香港分部將在GFANZ全球聯盟中發揮重要作用，樂見與香港金融管理局共同努力。

香港金融管理局總裁暨GFANZ亞太顧問委員會成員余偉文表示，十分歡迎GFANZ於香港成立新分部。香港作為通往中國內地獨一無二的門戶，擁有蓬勃發展的綠色金融生態圈，相信香港分部將會在GFANZ提升區內金融機構淨零轉型能力方面作出積極貢獻。

GFANZ已於2022年6月建立亞太網絡，在港成立分部，以作為GFANZ亞太網絡的延伸，並將與大中華區的金融機構合作，加強推動淨零排放、轉型規劃和擴大轉型金融投資方面的能力，又與當地現有可持續金融項目協作，支持和加速淨零排放轉型。同時為目前GFANZ全球工作注入具有本地視角的專業知識和觀點。

GFANZ指出，香港是全球資本市場的重要組成部分，也是連接區域資本與轉型金融投資機會的重要一環，而中國於2021年的能源轉型支出達5,460億美元；2022年可再生能源產能增長佔全球增長總量近一半，因此GFANZ香港分部將在促進知識交流與最佳實踐發展方面發揮優勢，有助全球迅速擴大轉型金融投資規模。