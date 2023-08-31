移民注意！調查指澳洲樓價快見底　今明兩年料回升

澳洲樓價展升浪？想去當地升學移民的朋友要注意，可能要準備更多彈藥！外媒對分析師的調查發現，由於澳洲儲備銀行(即澳洲央行)已處於或接近結束緊縮周期，澳洲樓價可能比之前預期更早觸底，並將在今年餘下時間及明年上漲。

自去年5月以來，澳洲央行已加息400個基點至4.1厘，但此舉幾乎沒有令樓價轉弱，當地樓價在新冠疫情期間飆升25%後，僅較峰值下跌約9%，7月份價格則連續第5個月上揚。

樓市分析師在今年較早時的一項調查中預計，當地樓價從高峰下滑至低谷的幅度約16%。儘管樓價重新上漲很大程度上是由於供應不足，但最新調查結果顯示，目前的利率並沒有對樓市產生太大限制。

外媒在8月14日至29日對14位分析師進行的調查預測，當地今年樓價將升4.4%，比6月份公布的調查中預測持平顯著提升。此外，預計明年平均樓價將再漲5%，比上次調查預期升4.5%略高。

萊坊住宅研究主管Michelle Ciesielski表示，儘管過去幾個月澳洲一些住宅市場的樓價有所上升，但這是由於可供出售的單位數量較少。