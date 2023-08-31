萬科：內地樓市跌過龍　短期利潤有壓力

郁亮以全國商品住宅新開工數據為例，在2021、2022年分別按年下降11%和40%，今年1至7月繼續下降25%。按照這個下滑速度，預計今年新開工面積僅6.6億方米，將重回2006年規模。不過市場實際需求，保守估計應該每年有10億至12億方米的新開工面積，這才是合理水平。從這個角度看，現在顯然是超跌。

郁亮指，隨着政策發力，也希望已經出台的政策能盡快落實到位，推動市場恢復到健康合理水平。也相信在各方努力下，隨着經濟態勢持續平穩改善，人們對未來預期穩定，行業遲早會回到一個健康合理水平。

對於公司上半年業績表現，萬科總裁祝九勝表示，短期利潤有壓力，公司經營安全完全沒有問題。上半年淨利潤下滑主要來自結算規模下降、結算毛利率下降兩個方面，目前也碰到行業調整的時期。從中長期來看，整個樓市仍是國民經濟一個比較大的行業，相信它總會回到正常的發展軌道。