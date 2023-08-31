【高盛推介】美團、阿里個別發展　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(30日)回吐上周五升幅，跌約2.3%，今早(31日)繼續下跌，最低見128.8元。現報130.1元，跌約3.1%。有券商料美團2023全年度經調整盈利為206億元人民幣，給予「買入」評級。

阿里巴巴昨日跌約0.6%，守穩90元水平，今早反彈，早段高見91.7元後升幅收窄。現報90.55元，升約0.2%。有券商料阿里持續成本優化及其他業務虧損繼續收窄，給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於昨日獲資金轉向流入，有約310萬元。淡倉於本週二及本週三共錄得約150萬元資金流入。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、高敏感度。

美團購17511，行使價150.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.9倍，中長年期、時間值損耗較低。

美團沽17106，行使價126.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、9隻相近條款產品最高槓桿。

阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、高敏感度。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿6.3倍，輕微價外、中年期。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿7.3倍，低面值、高槓桿。

美團及阿里牛熊證條款：

美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比9.9倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5.6倍。

阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率6.4倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率8.3倍。

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