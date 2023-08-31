富達強積金擴大基金選擇　推美洲及歐洲股票基金

富達國際宣布推出兩隻基金，富達退休集成信託—美洲股票基金及歐洲股票基金，旨在提供多樣化的投資組合，同時為強積金成員的長期投資之旅提供捕捉市場增長的機遇。

隨着兩款新增基金，富達一共提供24隻涵概不同資產類別及人生階段所需的成份基金。

富達分析指出，香港市場與美國或歐洲市場的關聯性相對較低，擴闊資產配置至這些地區將有助捕捉更廣泛的投資機遇。

富達國際香港退休金及個人投資業務總監陳宇昕表示，隨著強積金成員對透過美國及歐洲股票增加國際配置愈感興趣，很高興擴大基金選擇以滿足強積金成員的投資需要。儘管近期市場備受挑戰，美國股票及歐洲股票分別錄得11.43%及5.52%的五年年率化回報，展現這些地區的長線增長機遇。

富達相信強積金成員的高度本土偏好或會拖累預期投資表現。透過新增兩隻專注更廣泛地域的基金，富達向強積金成員提供香港以外的投資選擇，以助管控集中性風險，為理想退休生活取得更好的回報。

美洲股票基金旨在投資於總部或其主要業務設於北美洲的上市公司。歐洲股票基金則集中投資於歐洲各個股票市場，如英國、法國、瑞士等。