【高盛推介】港交所連升3日後高開低走　資金連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所由本周一起連升3日，突破300元關口，當中昨日(30日)曾高見319.8元，突破過去4周高位。今日(31日)則早段高見314.8元後升幅收窄，及後倒跌。現報304.6元，跌約1.4%。港府日前宣布成立促進股票市場流動性專責小組，將全面檢視影響市場流動性，包括上市制度、交易機制等方面的內外主要因素，並促進提升香港股票市場的競爭力、提出具體建議等。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於本周一錄得約140萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,510萬元。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、高敏感度。

港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿。

港交購17397，行使價350.2元，2024年4月25日到期，實際槓桿6.9倍，中年期。

港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。

港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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